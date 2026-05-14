الخميس 2026-05-14 08:12 ص

مطالبات بتحقيق دولي في تدمير إسرائيل منازل بجنوب سوريا

مطالبات بتحقيق دولي في تدمير إسرائيل منازل بجنوب سوريا
ارشيفية
 
الخميس، 14-05-2026 06:14 ص

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة العفو الدولية الخميس إن تدمير الجيش الإسرائيلي لمنازل مدنيين في جنوب سوريا منذ سقوط بشار الأسد يجب أن يخضع للتحقيق باعتباره "جرائم حرب".

اضافة اعلان


وبعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول 2024، نشرت إسرائيل قوات في منطقة عازلة كانت تخضع لمراقبة الأمم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.


ونفذت إسرائيل توغلات متكررة داخل الأراضي السورية ولا سيما في محافظة القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة، معلنة سعيها إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب البلاد.


وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه "ينبغي التحقيق في عمليات تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا منذ كانون الأول 2024، بدون ضرورة عسكرية مطلقة، باعتبارها جرائم حرب".


وأضافت "يترتب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

فلسطين الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) والرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان

هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

عربي ودولي هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم

عربي ودولي محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم

https://www.hala.jo/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9/

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تشييع جثمان

أخبار محلية الأمن ينعى الملازم أول أحمد عرفة

طقس دافئ ورياح نشطة تثير الغبار في

الطقس طقس دافئ ورياح نشطة تثير الغبار في هذه المناطق



 
 






الأكثر مشاهدة

 