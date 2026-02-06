مفاوضات أميركية - إيرانية في عُمان اليوم

الوكيل الإخباري- تبدأ إيران والولايات المتحدة، الجمعة، في سلطة عُمان محادثات تريد طهران حصرها ببرنامجها النووي، في حين تواصل واشنطن التلويح بتحرك عسكري في حال باءت المفاوضات بالفشل.

