مفاوضات أميركية - إيرانية في عُمان اليوم

فالمحادثات التي يفترض وفق طهران أن تنطلق صباحا في مسقط، هي الأولى منذ شن الولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية في حزيران خلال حرب الـ12 يوما التي اندلعت إثر هجوم إسرائيلي على إيران.
ويترأس الوفد الأميركي مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووفد إيران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
