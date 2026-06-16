مفتشو الأنشطة النووية سيعودون إلى إيران بموجب الاتفاق

وأوضح في تصريحات لشبكة NBC News أن عودة المفتشين تمثل جزءاً أساسياً من منظومة التحقق والرقابة التي تسعى واشنطن إلى ترسيخها خلال المرحلة المقبلة، في إطار ضمان التزام طهران ببنود الاتفاق المرتقب ومنع أي مسار يؤدي إلى تطوير قدرات نووية عسكرية.
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