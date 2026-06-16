مفتشو الأنشطة النووية سيعودون إلى إيران بموجب الاتفاق

الوكيل الإخباري- أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن مفتشي الأنشطة النووية سيعودون “بالتأكيد” إلى إيران بموجب الشروط التي يجري العمل عليها لإنهاء الحرب وتنفيذ التفاهمات بين الجانبين.

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