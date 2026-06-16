الثلاثاء 2026-06-16 09:52 ص

مفتشو الأنشطة النووية سيعودون إلى إيران بموجب الاتفاق

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن
ايران
 
الثلاثاء، 16-06-2026 09:48 ص

الوكيل الإخباري-    أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن مفتشي الأنشطة النووية سيعودون “بالتأكيد” إلى إيران بموجب الشروط التي يجري العمل عليها لإنهاء الحرب وتنفيذ التفاهمات بين الجانبين.

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وأوضح في تصريحات لشبكة NBC News أن عودة المفتشين تمثل جزءاً أساسياً من منظومة التحقق والرقابة التي تسعى واشنطن إلى ترسيخها خلال المرحلة المقبلة، في إطار ضمان التزام طهران ببنود الاتفاق المرتقب ومنع أي مسار يؤدي إلى تطوير قدرات نووية عسكرية.

 
 


gnews

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