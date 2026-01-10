السبت 2026-01-10 01:45 م

مقتل عنصري أمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري خلال أعمال شغب في إيران

التلفزيون الإيراني: مقتل عنصري أمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري خلال أعمال شغب جنوب غرب إيران
الوكيل الإخباري-   أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت، بمقتل 2 من عناصر الأمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني خلال أعمال شغب في محافظتي خوزستان وخراسان، جنوب غرب إيران.

وتشهد إيران منذ أواخر 2025 موجة احتجاجات واسعة ومستمرة، توسعت مطلع 2026 لتشمل عشرات المدن على خلفية أزمة اقتصادية خانقة وشعارات سياسية مناوئة للنظام. وقد ردت السلطات بحملة أمنية مشددة شملت استخدام القوة وقطع الإنترنت واتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.

من جهته، المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون إيرانيون وصفوا المحتجين المتشددين بـ"المخربين"، وربطوا الحراك بقوى معارضة في الخارج، مع التلويح بإجراءات قضائية قاسية تصل إلى الإعدام بحق من يتهمونهم بالتخريب.

 
 


