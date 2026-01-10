مقتل عنصري أمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري خلال أعمال شغب في إيران

الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت، بمقتل 2 من عناصر الأمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني خلال أعمال شغب في محافظتي خوزستان وخراسان، جنوب غرب إيران.

