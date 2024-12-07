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مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بانفجار ألعاب نارية وسط الصين

مكان وقوع الانفجار
مكان وقوع الانفجار
السبت، 07-12-2024 10:31 ص

الوكيل الإخباري - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في حادث انفجار ألعاب نارية بإقليم هينان وسط الصين أمس الجمعة.

وقال قسم إدارة الطوارئ بالمقاطعة إن الانفجار وقع بعد ظهر أمس الجمعة في مبنى بقرية تشيانسون بمقاطعة ويشي بمدينة كايفنج.

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وشرعت السلطات في التحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار.


RT

 
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