مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بانفجار ألعاب نارية وسط الصين

الوكيل الإخباري - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في حادث انفجار ألعاب نارية بإقليم هينان وسط الصين أمس الجمعة.



وقال قسم إدارة الطوارئ بالمقاطعة إن الانفجار وقع بعد ظهر أمس الجمعة في مبنى بقرية تشيانسون بمقاطعة ويشي بمدينة كايفنج.

اضافة اعلان



وشرعت السلطات في التحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار.



