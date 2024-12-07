مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بانفجار ألعاب نارية وسط الصين

وقال قسم إدارة الطوارئ بالمقاطعة إن الانفجار وقع بعد ظهر أمس الجمعة في مبنى بقرية تشيانسون بمقاطعة ويشي بمدينة كايفنج.
وشرعت السلطات في التحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار.
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