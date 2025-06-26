مكتب نتنياهو: الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية

الوكيل الإخباري- أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الأربعاء، أن الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية.

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وجاء في البيان: "الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية، ودمرت بنيتها التحتية الحيوية وعطلت منشأة تخصيب اليورانيوم".