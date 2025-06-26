مكتب نتنياهو: الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية

يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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