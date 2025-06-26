الخميس 2025-06-26 04:07 ص
 

مكتب نتنياهو: الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية

نتنياهو
نتنياهو
 
الخميس، 26-06-2025 03:37 ص

الوكيل الإخباري-   أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الأربعاء، أن الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية.

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وجاء في البيان: "الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية، ودمرت بنيتها التحتية الحيوية وعطلت منشأة تخصيب اليورانيوم".

 

وأضاف البيان: "الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية قضت على قدرة طهران على إنتاج الأسلحة النووية لسنوات".

يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار  بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 
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