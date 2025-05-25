موسكو: إتمام عملية تبادل الأسرى مع كييف بصيغة "ألف مقابل ألف"

وقالت الحكومة الروسية، في بيان صحفي: "اليوم تم تنفيذ عملية جديدة، شملت تبادل 303 من أسرى الحرب بين الطرفين، ما يرفع العدد الإجمالي للمفرج عنهم ضمن هذه الصيغة إلى 1000 أسير من كل جانب. عمليات التبادل جرت بإشراف ومتابعة دقيقة، وتراعي الاعتبارات الإنسانية وتوفير الرعاية اللازمة".
بترا
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