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موسكو: إتمام عملية تبادل الأسرى مع كييف بصيغة "ألف مقابل ألف"

العلم الروسي
العلم الروسي
 
الأحد، 25-05-2025 02:17 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأحد، إتمام عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا ضمن الصيغة المتفق عليها "ألف مقابل ألف"، والتي تم التوصل إليها في مفاوضات إسطنبول السابقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزاماتها بالاتفاقيات الثنائية.اضافة اعلان


وقالت الحكومة الروسية، في بيان صحفي: "اليوم تم تنفيذ عملية جديدة، شملت تبادل 303 من أسرى الحرب بين الطرفين، ما يرفع العدد الإجمالي للمفرج عنهم ضمن هذه الصيغة إلى 1000 أسير من كل جانب. عمليات التبادل جرت بإشراف ومتابعة دقيقة، وتراعي الاعتبارات الإنسانية وتوفير الرعاية اللازمة".

بترا
 
gnews

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