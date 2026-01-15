موسكو تؤكد تمسكها بحل النزاع الأوكراني سياسيًا

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:"روسيا ما زالت منفتحة على حوار متكافئ يراعي مصالح روسيا الأمنية ويتم التوصل خلال المفاوضات المباشرة لمعالجة جذور الصراع وسبل تسويته، موسكو ترى أن كييف غير مستعدة للدخول في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب والوصول إلى تسوية سياسية".
-
أخبار متعلقة
-
مقتل كندي في احتجاجات إيران
-
جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية
-
أول تحرك عسكري أوروبي في غرينلاند ضد ترامب
-
الدفاع التركية: لا مؤشرات على نزوح جماعي من إيران
-
الكرملين: ترامب على حق في رأيه بزيلينسكي
-
اعتبارا من نيسان المقبل… نظام "شنغن" الأوروبي الرقمي يحلّ مكان الختم اليدوي
-
ماكرون يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة غرينلاند وإيران
-
روسيا تطرد دبلوماسي بريطاني تتهمه بالتجسس