موسكو تؤكد تمسكها بحل النزاع الأوكراني سياسيًا

الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على تمسك بلادها بالوصول إلى حل سياسي لإنهاء الصراع العسكري مع أوكرانيا، محذرة في ذات الوقت من أن تسليح كييف سيزيد من طول المدة الزمنية للصراع.

