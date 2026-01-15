الخميس 2026-01-15 10:16 م

موسكو تؤكد تمسكها بحل النزاع الأوكراني سياسيًا

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
روسيا
 
الخميس، 15-01-2026 10:00 م

الوكيل الإخباري-   أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على تمسك بلادها بالوصول إلى حل سياسي لإنهاء الصراع العسكري مع أوكرانيا، محذرة في ذات الوقت من أن تسليح كييف سيزيد من طول المدة الزمنية للصراع.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:"روسيا ما زالت منفتحة على حوار متكافئ يراعي مصالح روسيا الأمنية ويتم التوصل خلال المفاوضات المباشرة لمعالجة جذور الصراع وسبل تسويته، موسكو ترى أن كييف غير مستعدة للدخول في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب والوصول إلى تسوية سياسية".

 
 


