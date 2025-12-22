الإثنين 2025-12-22 10:54 م

نتنياهو: إسرائيل تعلم أن إيران تجري "تدريبات" مؤخراً

الإثنين، 22-12-2025 09:42 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن بلاده على علم بأن إيران تجري تدريبات في الآونة الأخيرة.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، أن أنشطة طهران النووية ستخضع للنقاش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد أن أي هجوم من إيران سيقابل برد "شديد من إسرائيل".

ولم يدل نتنياهو بالمزيد من المعلومات عن إشارته إلى التدريبات الإيرانية.

