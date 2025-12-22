نتنياهو: إسرائيل تعلم أن إيران تجري "تدريبات" مؤخراً

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، أن أنشطة طهران النووية ستخضع للنقاش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكد أن أي هجوم من إيران سيقابل برد "شديد من إسرائيل".
ولم يدل نتنياهو بالمزيد من المعلومات عن إشارته إلى التدريبات الإيرانية.
سكاي نيوز
