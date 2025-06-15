نتنياهو: إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا" لمقتل مدنيين في إسرائيل

وقال نتنياهو خلال تفقده موقع سقوط صاروخ على مبنى سكني في بلدة بات يام قرب تل أبيب "إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا على قتل المدنيين والنساء والأطفال المتعمد".
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن حصيلة الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل منذ ليل الجمعة بلغت 13 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال.
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