الأحد 2025-06-15 04:25 م
 

نتنياهو: إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا" لمقتل مدنيين في إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
 
الأحد، 15-06-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري-   توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بأن إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا" بعد مقتل مدنيين إسرائيليين في ضربات صاروخية نفذتها إيران ليل السبت الأحد، ردا على الضربات التي بدأتها تل أبيب ضد أراضيها الجمعة.

اضافة اعلان


وقال نتنياهو خلال تفقده موقع سقوط صاروخ على مبنى سكني في بلدة بات يام قرب تل أبيب "إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا على قتل المدنيين والنساء والأطفال المتعمد".


وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن حصيلة الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل منذ ليل الجمعة بلغت 13 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال.

 
gnews

أحدث الأخبار

محروقات

اقتصاد محلي "الطاقة": ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

علم إيران

عربي ودولي إيران تنفي أنها طلبت من قبرص توصيل رسائل إلى إسرائيل

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا" لمقتل مدنيين في إسرائيل

بربر

المرأة والجمال دليلك لاختيار الكونسيلر المثالي للهالات السوداء

نننن

منوعات عجوز بعمر الـ 92 تدهش العالم بـ 300 تمرين ضغط وبطن يومياً

ب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا ميدانيا لشابات من الشمال والوسط

أبراج كهربائية

أخبار محلية شركة الكهرباء الوطنية : بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز "مؤقتا"

ففتفت

منوعات طفل صيني يذهل مواقع التواصل بابتكار 300 تسريحة لشقيقته - صور



 
 





الأكثر مشاهدة