نتنياهو: إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا" لمقتل مدنيين في إسرائيل

الوكيل الإخباري- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بأن إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا" بعد مقتل مدنيين إسرائيليين في ضربات صاروخية نفذتها إيران ليل السبت الأحد، ردا على الضربات التي بدأتها تل أبيب ضد أراضيها الجمعة.

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وقال نتنياهو خلال تفقده موقع سقوط صاروخ على مبنى سكني في بلدة بات يام قرب تل أبيب "إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا على قتل المدنيين والنساء والأطفال المتعمد".