الثلاثاء 2025-04-08 08:42 م
 

نتنياهو: الخيار العسكري ضد طهران لا مفر منه

نتنياهو
نتنياهو
 
الثلاثاء، 08-04-2025 07:23 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو نشر الثلاثاء بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مباحثات مباشرة مع طهران بشأن ملفها النووي، إن الخيار العسكري "لا مفر منه" ضد إيران إذا طال أمد المحادثات.اضافة اعلان


وصرّح نتنياهو في الفيديو "نتفق مع ترامب على أنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا"، مضيفا أن "هذا يمكن أن يتم من خلال اتفاق (يضمن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية) تحت إشراف أميركي... وهذا سيكون جيدا"، لكن "الخيار الثاني، إذا لم يكن الأمر كذلك، هو أن يماطلوا في المناقشات، وعندها لا مفر من الخيار العسكري".

ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت المقبل، محادثات "غير مباشرة" عبر وسيط مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في سلطنة عُمان، على ما أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية الثلاثاء.
 
gnews

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