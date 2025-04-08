نتنياهو: الخيار العسكري ضد طهران لا مفر منه

وصرّح نتنياهو في الفيديو "نتفق مع ترامب على أنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا"، مضيفا أن "هذا يمكن أن يتم من خلال اتفاق (يضمن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية) تحت إشراف أميركي... وهذا سيكون جيدا"، لكن "الخيار الثاني، إذا لم يكن الأمر كذلك، هو أن يماطلوا في المناقشات، وعندها لا مفر من الخيار العسكري".
ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت المقبل، محادثات "غير مباشرة" عبر وسيط مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في سلطنة عُمان، على ما أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية الثلاثاء.
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