الأحد 2025-03-23 12:27 ص
 

نتنياهو: لدي كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم

نتنياهو
نتنياهو
 
السبت، 22-03-2025 11:00 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم".

اضافة اعلان


واضاف "رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك ولن تندلع حرب أهلية".


إسرائيل ستبقى ديمقراطية ونحن دولة قانون ولدى الحكومة صلاحية لإنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل موعدها.
انعدام ثقتي برئيس الشاباك بدأ في السابع من أكتوبر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

تعبيرية

أخبار محلية القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفات أمنيّة وسرقوا مبالغاً مالية في عمان

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

سفينة تطلق صواريخ على موقع للحوثيين

عربي ودولي ضربات أميركية على مطار الحديدة الدولي في اليمن

ارشيفية

أخبار محلية أوقاف الأغوار الشمالية تُخرج مشاركين من حفظة القرآن

كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي محلياً السبت

اقتصاد محلي كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي السبت في الاردن

تعبيرية

أخبار محلية قريبا .. "نشامى الإنسانية" فيلمٌ وثائقي يجسد بطولة الجيش العربي في إغاثة أهل غزة

متظاهرون في تل أبيب خلال احتجاج مناهض للحكومة

عربي ودولي المعارضة الإسرائيلية تهدد بإضراب عام



 
 





الأكثر مشاهدة