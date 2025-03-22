نتنياهو: لدي كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم".

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واضاف "رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك ولن تندلع حرب أهلية".