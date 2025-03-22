نتنياهو: لدي كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم

واضاف "رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك ولن تندلع حرب أهلية".
إسرائيل ستبقى ديمقراطية ونحن دولة قانون ولدى الحكومة صلاحية لإنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل موعدها.
انعدام ثقتي برئيس الشاباك بدأ في السابع من أكتوبر.
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