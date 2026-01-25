نجل أردوغان يروي تفاصيل جديدة حول ليلة الانقلاب

وكان بلال يضع أطفاله في الفراش للنوم حوالي التاسعة والنصف مساء عندما بدأت تصل رسائل من بعض الأصدقاء عن وجود جنود فوق الجسور في إسطنبول.
وتناول الجزء الأول من برنامج "بودكاست ذوو الشأن"، على قناة الجزيرة، اللحظات الحرجة التي مرت بها عائلة أردوغان تلك الليلة، حيث أوضح بلال أنه كان قلقا جدا على والده الرئيس لأن طائرته كانت في الجو قادمة من مارماريس وخشي أن يسقطها الانقلابيون.
واجتمع أفراد العائلة في مجمع رئاسة الجمهورية بإسطنبول، وتوجهوا بعدها للمطار لاستقباله رغم الصعوبات الكبيرة، حيث قطعوا في ساعتين طريقا يحتاج عادة لنصف ساعة بسبب إغلاق الشوارع ووجود الدبابات.
ولم يكن بلال أردوغان متفاجئا بموقف والده "الشجاع" في مواجهة الانقلاب، لأنه كان يعرف أن الرئيس قال سابقا إنه سيواجه الدبابات إذا حدث شيء كهذا.
وأكد نجل الرئيس أردوغان أنه رأى في تلك الليلة أن الشعب التركي مستعد للموت خلف قائد قوي وصادق وشجاع، تماما كما حدث في التاريخ مع قادة مثل صلاح الدين الأيوبي، والسلطان محمد الفاتح، وألب أرسلان.
