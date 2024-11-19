هجومان في باكستان .. مقتل 8 جنود وخطف 7 شرطيين

وأعلن ضابط في الاستخبارات طالبا عدم الكشف عن هويته مقتل "ثمانية جنود وتسعة مهاجمين" في الهجوم، موضحا أن الهجوم نفذه مساء الاثنين مسلحون استهدفوا نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان.
وأضاف أن "تبادل إطلاق النار بين الطرفين استمر ساعات عدة".
وأعلنت حركة "طالبان" الباكستانية في بيان مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وقالت إنها شنت الهجوم ردا على مداهمة قامت بها قوات الأمن واستهدفت أحد مقاتليها.
من جهة ثانية، أفاد ضابط في الشرطة بأنه في هجوم منفصل "تم اختطاف سبعة شرطيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة"، موضحا أن "مسلحين حاصروا نقطة تفتيش للشرطة في منطقة بانو" في إقليم خيبر بختونخوا أيضا "واستولوا على أسلحة الشرطة".
ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وتشهد باكستان زيادة في هجمات حركة "طالبان" الباكستانية في المناطق المتاخمة لأفغانستان.
روسيا اليوم
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