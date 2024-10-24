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هل تُستخدم المعدات الحربية الكورية الجنوبية في أوكرانيا؟

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 24-10-2024 09:20 ص

الوكيل الإخباري- تستخدم المنصات المدرعة في أوكرانيا المجنزرة الكورية الجنوبية من طراز К9 Thunder على نطاق واسع في المدافع ذاتية الدفع البولندية من طراز Krab.

وبحسب موقع lostarmour.info فإن الوحدات العسكرية التابعة لنظام كييف تستخدم بنشاط مثل هذه المعدات الحربية البولندية الكورية الجنوبية، حيث تسلم الجيش الأوكراني 72 مدفعا ذاتي الحركة من هذا النوع، وقد تم تدمير 36 مدفعا منها على أيدي الجنود الروس.

يذكر أن المطورين البولنديين خططوا أولا لأن يستخدموا في تلك المدافع منصة UPG-NG البولندية الصنع. وتبيّن فيما بعد أن تلك المنصة فيها عيوب كثيرة وبحاجة إلى إدخال تعديلات عديدة في تصميمها. لذلك قرروا اللجوء إلى المعدات الكورية الجنوبية. وعندما قررت وارسو إرسال تلك المدافع الهجينة إلى أوكرانيا لم تمنعها سيؤول من ذلك.

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RT

 
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