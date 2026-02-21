هيئة الطيران المدني السوري تتسلّم إدارة مطار القامشلي

الوكيل الإخباري- تسلّمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية إدارة مطار القامشلي في محافظة الحسكة، وذلك استكمالاً لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

