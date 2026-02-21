هيئة الطيران المدني السوري تتسلّم إدارة مطار القامشلي

وذكرت الهيئة، في بيان السبت، أن عدداً من مديري الإدارات في الهيئة أجروا جولةً ميدانية في المطار، اطّلعوا خلالها على الواقع التشغيلي والفني والإداري، وبحثوا آليات إعادة تشغيله وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال الطيران المدني.
