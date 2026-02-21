السبت 2026-02-21 09:51 م

هيئة الطيران المدني السوري تتسلّم إدارة مطار القامشلي

أول رد من سوريا بعد ما قام به الكيان في بلدة بيت الجن
سوريا
 
السبت، 21-02-2026 07:28 م

الوكيل الإخباري-   تسلّمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية إدارة مطار القامشلي في محافظة الحسكة، وذلك استكمالاً لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وذكرت الهيئة، في بيان السبت، أن عدداً من مديري الإدارات في الهيئة أجروا جولةً ميدانية في المطار، اطّلعوا خلالها على الواقع التشغيلي والفني والإداري، وبحثوا آليات إعادة تشغيله وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال الطيران المدني.

 
 


