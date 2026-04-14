واشنطن تأمل بأن تفضي المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية إلى اتفاق سلام

وزارة الخارجية الأميركية
الثلاثاء، 14-04-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن واشنطن عبرت عن أملها في أن تفضي المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية إلى اتفاق سلام.

وأضافت الخارجية الأميركية أن إسرائيل تؤكد التزامها بالعمل مع لبنان لنزع سلاح الجماعات "الإرهابية" غير الحكومية وبنيتها التحتية.


وقالت الخارجية، إن إسرائيل عبرت عن التزامها بالمفاوضات المباشرة لحل القضايا العالقة وتحقيق السلام.


وأضافت الوزارة بأن واشنطن عبرت عن أملها في أن تتجاوز المحادثات نطاق اتفاق 2024.

 
 


