واشنطن تحضّ إسرائيل على عدم استهداف مطار بيروت

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الوكيل الإخباري- طالبت الولايات المتحدة، الإثنين، إسرائيل بعدم شنّ أيّ هجوم على مطار بيروت أو الطرق المؤدية إليه، في وقت يوجّه فيه الجيش الإسرائيلي ضربات مكثّفة ضدّ “حزب الله” في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي: “نعتبر أنه من الأهمية بمكان ليس فقط أن يبقى المطار مفتوحاً، بل أن تظل الطرق المؤدية إليه مفتوحة أيضاً”، وذلك خصوصاً من أجل تمكين الراغبين بمغادرة لبنان من رعايا أمريكيين ورعايا دول أخرى، من أن يفعلوا ذلك.



ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة، الإثنين، في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب المطار الدولي، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.



وكالات