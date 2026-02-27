واشنطن تدعو موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة إسرائيل وسط تهديد ترامب بضرب إيران

الوكيل الإخباري- دعت الولايات المتحدة الجمعة الموظفين غير الأساسيين في سفارتها في إسرائيل وأفراد عائلاتهم إلى مغادرة إسرائيل، حيث يرتقب وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإثنين، في ظل تهديدات واشنطن بضرب إيران، ما قد يُشعل المنطقة برمتها.

