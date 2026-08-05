واشنطن ترفع العقوبات عن شركة طيران "فلاي بغداد" العراقية

وبحسب النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، رُفعت العقوبات عن "فلاي بغداد" وطائرتين من أسطولها، لكنها ما زالت سارية في حق مالك الشركة، وهو -بحسب الموقع- بشير عبد الكاظم علوان الشباني.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، فرضت واشنطن عقوبات على شركة الطيران وأسطولها من الطائرات ومالكها، بحجة تقديم دعم لما يُعرف بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وحلفاء طهران في العراق وسوريا ولبنان.
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