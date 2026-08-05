الأربعاء 2026-08-05 09:06 م

واشنطن ترفع العقوبات عن شركة طيران "فلاي بغداد" العراقية

فلاي بغداد
فلاي بغداد
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:03 م
الوكيل الإخباري-   رفعت الولايات المتحدة -اليوم الأربعاء- عقوبات كانت قد فرضتها على شركة "فلاي بغداد" العراقية للطيران على خلفية شبهات في ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.اضافة اعلان


وبحسب النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، رُفعت العقوبات عن "فلاي بغداد" وطائرتين من أسطولها، لكنها ما زالت سارية في حق مالك الشركة، وهو -بحسب الموقع- بشير عبد الكاظم علوان الشباني.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، فرضت واشنطن عقوبات على شركة الطيران وأسطولها من الطائرات ومالكها، بحجة تقديم دعم لما يُعرف بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وحلفاء طهران في العراق وسوريا ولبنان.
 
 


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