"واينت": قرار الهجوم على إيران سيتخذ في لحظة حاسمة من قبل 3 أشخاص فقط

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الاثنين، بأن قرار الهجوم على إيران يبدو أنه سيتخذ في لحظة حاسمة وليس من خلال نقاشات محددة سلفا.



ولفتت إلى أن وزراء المجلس السياسي الأمني لم يناقشوا في اجتماعهم الذي استمر 6 ساعات أمس الأحد الهجوم على إيران.

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وقالت الصحيفة إن المسؤولين الثلاثة الرئيسيين الذين سيحددون موعد الهجوم هم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ويتوقع أن يتم إطلاع باقي أعضاء المجلس الوزاري الأمني على الخطوط العريضة للقرار فقط.



تجري المشاورات المكثفة الآن على المستويين السياسي والأمني، مع التركيز على الرد على الهجمات الإيرانية السابقة وعلى أن هذا الهجوم ليس مجرد خيار بل هو مسألة وقت.



مع ذلك، حذرت الولايات المتحدة من التصعيد، خاصة فيما يتعلق بالهجمات على المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية، مشيرة إلى مخاوف من تأثير ذلك على أسعار الطاقة العالمية.



من جهة أخرى، أعرب الوزراء الإسرائيليون عن حماستهم لوجود مجال لإمكانية التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين، وفق "يديعوت أحرونوت"، التي أشارت إلى أن هناك تفاهما بين الوزراء على أن قطر أصبحت الوسيط الرئيسي للتوصل إلى صفقة مع حماس.