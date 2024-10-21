"واينت": قرار الهجوم على إيران سيتخذ في لحظة حاسمة من قبل 3 أشخاص فقط

ولفتت إلى أن وزراء المجلس السياسي الأمني لم يناقشوا في اجتماعهم الذي استمر 6 ساعات أمس الأحد الهجوم على إيران.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين الثلاثة الرئيسيين الذين سيحددون موعد الهجوم هم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ويتوقع أن يتم إطلاع باقي أعضاء المجلس الوزاري الأمني على الخطوط العريضة للقرار فقط.
تجري المشاورات المكثفة الآن على المستويين السياسي والأمني، مع التركيز على الرد على الهجمات الإيرانية السابقة وعلى أن هذا الهجوم ليس مجرد خيار بل هو مسألة وقت.
مع ذلك، حذرت الولايات المتحدة من التصعيد، خاصة فيما يتعلق بالهجمات على المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية، مشيرة إلى مخاوف من تأثير ذلك على أسعار الطاقة العالمية.
من جهة أخرى، أعرب الوزراء الإسرائيليون عن حماستهم لوجود مجال لإمكانية التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين، وفق "يديعوت أحرونوت"، التي أشارت إلى أن هناك تفاهما بين الوزراء على أن قطر أصبحت الوسيط الرئيسي للتوصل إلى صفقة مع حماس.
كما انتقد وزراء بالمجلس السياسي الأمني وفق "يديعوت أحرونوت" الرد الضعيف للجيش على المسيرة التي أصابت منزل رئيس الوزارء في قيسارية.
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