وزير أميركي: من غير المرجح وصول سعر النفط إلى 200 دولار

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الخميس إن من غير المرجح أن تصل أسعار النفط العالمية إلى 200 دولار للبرميل، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تحقق مكاسب من ارتفاع الأسعار الناجم عن تعطيل حركة المرور عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران.

ومع اتساع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، اشتعلت النيران في ناقلتين في ميناء عراقي إثر تعرضهما لهجوم يشتبه بأنه من زوارق إيرانية ملغومة، بينما ظلت عشرات السفن الأخرى المحملة بالنفط عالقة في ظل استمرار إغلاق المضيق.


وقفزت أسعار النفط بأكثر من تسعة بالمئة لتقترب من 100 دولار للبرميل اليوم الخميس.


وأضاف رايت لشبكة (سي.إن.إن) ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأسعار ستصل إلى 200 دولار للبرميل، وهو مستوى قال مسؤول إيراني أمس الأربعاء إنه ربما يتحقق إذا استمر تصعيد الحرب "أعتقد أن ذلك غير مرجح، لكننا نركز على العملية العسكرية وحل المشكلة".


وبلغ سعر خام برنت مستويات قياسية في عام 2008 عندما وصل إلى قرابة 147 دولارا للبرميل نتيجة التوتر بين الغرب وإيران بشأن برنامجها النووي إلى جانب انخفاض الدولار ومخاوف التضخم.

 
 


