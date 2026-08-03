وزير الحرب الأميركي: مستعدون لضرب إيران بمستوى لم يشهده العالم

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن واشنطن كانت وما زالت مستعدة لضرب إيران “بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.

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