وزير الحرب الأميركي: مستعدون لضرب إيران بمستوى لم يشهده العالم

وقال هيغسيث، في منشور عبر منصة “إكس”، إن وزارة الدفاع الأمريكية كانت وما زالت مستعدة للتحرك “بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية”، مضيفاً: “كل شيء جاهز للتنفيذ.”
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