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وزير الحرب الأميركي: مستعدون لضرب إيران بمستوى لم يشهده العالم

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث
بيت هيغسيث
 
الإثنين، 03-08-2026 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن واشنطن كانت وما زالت مستعدة لضرب إيران “بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.

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وقال هيغسيث، في منشور عبر منصة “إكس”، إن وزارة الدفاع الأمريكية كانت وما زالت مستعدة للتحرك “بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية”، مضيفاً: “كل شيء جاهز للتنفيذ.”

 
 


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