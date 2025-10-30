وزير الخارجية الألمانية يزور سوريا الخميس لأول مرة منذ توليه مهامه

12:35 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، أن الوزير الجديد يوهان فاديفول سيُجري أول زيارة له إلى سوريا منذ توليه مهامه في أيار الماضي.





وقال فاديفول في بيان "بعد سقوط الأسد، دخل الشعب السوري في مرحلة جديدة، نريد الآن مساعدته على تولي زمام مستقبل البلاد".



ومن المقرر أن يتلقي فاديفول الرئيس السوري أحمد الشرع.