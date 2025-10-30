وزير الخارجية الألمانية يزور سوريا الخميس لأول مرة منذ توليه مهامه

وقال فاديفول في بيان "بعد سقوط الأسد، دخل الشعب السوري في مرحلة جديدة، نريد الآن مساعدته على تولي زمام مستقبل البلاد".
ومن المقرر أن يتلقي فاديفول الرئيس السوري أحمد الشرع.
