وزير الخارجية الأميركي: قرار مجلس الأمن إنجاز تاريخي

05:19 ص

الوكيل الإخباري- أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرار مجلس الأمن الذي صدر الليلة بشأن قطاع غزة ووصفه بأنه إنجاز تاريخي لبناء غزة سلمية ومزدهرة يحكمها الشعب الفلسطيني وليس حماس، على حد قوله. اضافة اعلان





وتابع روبيو قائلا: "أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق غزة منزوعة السلاح وخالية من التطرف ومستقرة"، مضيفا أن الرئيس ترامب يدفع باتجاه تغيير حقيقي وملموس في منطقة الشرق الأوسط.