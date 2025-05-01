وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران بسبب الحوثيين

الوكيل الإخباري- حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إيران يوم الأربعاء من أنها ستدفع ثمن دعمها للحوثيين في اليمن.



وكتب هيغسيث على منصة إكس "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين. نعرف تماما ما تفعلونه. وأنتم تدركون جيدا ما يستطيع الجيش الأمريكي فعله، وقد تم تحذيركم. وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره".

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يأتي ذلك بعدما أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد حركة أنصار الله الحوثية منذ منتصف مارس.