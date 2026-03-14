الإثنين 2026-03-16 06:57 م

وزير الدفاع الأميركي: المرشد الإيراني الجديد "جريح" و"مشوه" على الأرجح

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
السبت، 14-03-2026 01:32 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الجمعة، إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي "جريح" و"مشوه" على الأرجح.

وأورد هيغسيث في مؤتمر صحافي "نعلم أن ما يسمى الزعيم الجديد، وهو ليس زعيما أعلى، مصاب ومشوه على الأرجح"، لافتا إلى أنه لم يظهر شخصيا الخميس، مع نشر أول خطاب له منذ تعيينه الأحد.

 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






