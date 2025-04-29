الثلاثاء 2025-04-29 01:50 ص
 

وزير الدفاع الباكستاني يوضح تصريحاته حول احتمال الحرب مع الهند

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 01:38 ص

الوكيل الإخباري-   أوضح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أنه لم يتنبأ ببدء الحرب بين باكستان والهند في تصريحاته الصحفية السابقة.

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ونقلت قناة "جيو تي في" الباكستانية عن الوزير فوله، يوم الاثنين: "سألوني عن احتمال الحرب... وقلت إن الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة مهمة، لكنني لم أقل إن الحرب ستبدأ في غضون ثلاثة أيام".

 

وأشار إلى أنه لا يتوقع بدءا لعمليات القتالية فورا، لكن الوضع لا يزال متوترا، حيث انتشرت قوات البلدين على امتداد الحدود.

وأضاف: "هناك خطر وإذا واجهنا هذه الحالة، فإننا سنكون على استعداد بالكامل. وإذا هاجمونا سنرد بشكل مناسب".

وكانت صحيفة "دون" الباكستانية قد نقلت عن وزير الدفاع قوله في وقت سابق إن هناك خطر اندلاع حرب مع الهند في غضون ما بين يومين و4 أيام.

 
gnews

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