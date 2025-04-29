وزير الدفاع الباكستاني يوضح تصريحاته حول احتمال الحرب مع الهند

وأضاف: "هناك خطر وإذا واجهنا هذه الحالة، فإننا سنكون على استعداد بالكامل. وإذا هاجمونا سنرد بشكل مناسب".
وكانت صحيفة "دون" الباكستانية قد نقلت عن وزير الدفاع قوله في وقت سابق إن هناك خطر اندلاع حرب مع الهند في غضون ما بين يومين و4 أيام.
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