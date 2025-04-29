وزير الدفاع الباكستاني يوضح تصريحاته حول احتمال الحرب مع الهند

الوكيل الإخباري- أوضح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أنه لم يتنبأ ببدء الحرب بين باكستان والهند في تصريحاته الصحفية السابقة.

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ونقلت قناة "جيو تي في" الباكستانية عن الوزير فوله، يوم الاثنين: "سألوني عن احتمال الحرب... وقلت إن الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة مهمة، لكنني لم أقل إن الحرب ستبدأ في غضون ثلاثة أيام".