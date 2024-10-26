ولاية تكساس تلهب المنافسة بين ترامب وهاريس

وعلى الرغم من أنها لا تملك أي فرصة للفوز فيها، اختارت هاريس زيارة تكساس حيث تطرقت الأولى لموضوع الإجهاض برفقة النجمة بيونسيه التي دافعت عن حق النساء في التحكم باجسادهن، والثاني لأزمة الهجرة.
فيما لا تملك نائبة الرئيس الديموقراطي أي فرصة للفوز بأصوات الناخبين الكبار في ولاية تكساس المحافظة في جنوب البلاد، لكنها اختارتها بسبب رمزيتها بعدما منعت السلطات فيها الاجهاض إثر قرار المحكمة الأمريكية العليا في 2022 رفع الحماية الفدرالية لهذا الحق.
ففي هيوستن صعدت بيونسيه مساء أمس إلى المسرح في ملعب يتسع ل22 ألف شخص بعد مداخلات من والدتها وشقيقتها.
وتشكل أغنية "فريدوم" للنجمة الأميركية السوداء المدافعة عن حقوق النساء، الأغنية الرسمية لحملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
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