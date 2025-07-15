12 شهيدا و 8 إصابات في غارات إسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 12 لبنانيا وأصيب ثمانية آخرون اليوم الثلاثاء، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة وادي فعرا الحدودية في جنوب لبنان، في تصعيد جديد للتوترات على الجبهة الجنوبية.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في البقاع اللبناني، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بجروح، وفق حصيلة أولية.