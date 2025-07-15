12 شهيدا و 8 إصابات في غارات إسرائيلية على لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في البقاع اللبناني، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بجروح، وفق حصيلة أولية.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني لبناني بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة الرندة الواقعة في أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية، مشيرا إلى أن القصف تركز على مناطق محاذية للحدود.
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