الثلاثاء 2025-07-15 05:34 م
 

12 شهيدا و 8 إصابات في غارات إسرائيلية على لبنان

وزارة الصحة اللبنانية
وزارة الصحة اللبنانية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 12 لبنانيا وأصيب ثمانية آخرون اليوم الثلاثاء، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة وادي فعرا الحدودية في جنوب لبنان، في تصعيد جديد للتوترات على الجبهة الجنوبية.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في البقاع اللبناني، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بجروح، وفق حصيلة أولية.


وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني لبناني بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة الرندة الواقعة في أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية، مشيرا إلى أن القصف تركز على مناطق محاذية للحدود.

 
 
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