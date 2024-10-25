12 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة أن إسرائيل نفذت 12 غارة على الضاحية الجنوبية، وتركزت على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث. اضافة اعلان





وكان قد دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مبانٍ في شويفات وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت لمغادرتها.