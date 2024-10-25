12 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وكان قد دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مبانٍ في شويفات وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت لمغادرتها.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي: رصدنا جسما جويا مشبوها أطلق من الشرق
-
غارة سابعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
الاعلام العبري: الرد الإسرائيلي على إيران "قريب وآت"
-
روسيا تصادق على اتفاقية الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية
-
إغلاق أكثر من 100 منشأة صحية بلبنان بسبب العدوان الإسرائيلي
-
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مبانٍ في بيروت استعدادا لقصفها
-
مستجدات الرد الإسرائيلي على إيران - تفاصيل
-
سماع دوي انفجار في ريف دمشق ويجري التحقق من طبيعته