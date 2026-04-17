13 شهيدا بغارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان قبل دقائق من سريان الهدنة

واستهدفت غارات الأبنية الواقعة قرب الكورنيش البحري قبل ثلاث دقائق من بدء سريان الهدنة عند منتصف ليل الخميس الجمعة، مما أسفر عن تسويتها بالأرض.
وقالت مصادر إن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على رفع الركام في الموقع بحثا عن مفقودين.
وأشار مسؤول في بلدية صور إلى أن الغارات أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 35 آخرين بجروح، عدا عن وجود 15 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.
