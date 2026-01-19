21 قتيلا وعشرات المصابين بجروح خطيرة بتصادم قطارين جنوبي إسبانيا

الوكيل الإخباري- قضى 21 شخصا وأصيب 30 آخرون بجروح خطيرة الأحد في حادث تصادم بين قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وحذّر وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي على منصة إكس من أن "الصدمة كانت مروعة" وأن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع نظرا لـ"المعلومات المقلقة للغاية" بشأن الحادث.



وقال لاحقا في تصريحات للصحفيين إن "30 مصابا بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفيات".

وأظهرت صور بثتها قناة "تي في إي" العامة القطارين المتصادمين وقد أحاط بهما حشد من الأشخاص، بينما انتشرت سيارات الإسعاف وعملت فرق الطوارئ لإغاثة الجرحى.