21 قتيلا وعشرات المصابين بجروح خطيرة بتصادم قطارين جنوبي إسبانيا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 19-01-2026 06:13 ص

الوكيل الإخباري-   قضى 21 شخصا وأصيب 30 آخرون بجروح خطيرة الأحد في حادث تصادم بين قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وحذّر وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي على منصة إكس من أن "الصدمة كانت مروعة" وأن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع نظرا لـ"المعلومات المقلقة للغاية" بشأن الحادث.


وقال لاحقا في تصريحات للصحفيين إن "30 مصابا بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفيات".
وأظهرت صور بثتها قناة "تي في إي" العامة القطارين المتصادمين وقد أحاط بهما حشد من الأشخاص، بينما انتشرت سيارات الإسعاف وعملت فرق الطوارئ لإغاثة الجرحى.


وبحسب وزير النقل، فإن "العربات الأخيرة من قطار" تابع لشركة إيريو غادر ملقة في منطقة الأندلس (جنوب) نحو العاصمة مدريد، "خرجت عن مسارها" بالقرب من أداموث على بعد قرابة 200 كيلومتر شمالي ملقة، واصطدمت بقطار تابع لشركة رينفي كان يسير في الاتجاه المعاكس على مسار مجاور باتجاه مدينة هويلفا.

 
 


gnews

