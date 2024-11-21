25 شهيدا في غارات إسرائيلية على بعلبك الهرمل في البقاع اللبناني

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، "إن الغارات طالت 14 بلدة لبنانية".
-
أخبار متعلقة
-
روسيا ترفع إنفاقها العسكري إلى 133 مليار دولار
-
بريطانيا: نحترم استقلال الجنائية الدولية
-
قوات اليونيفيل: مستعدون لدعم الحل الدبلوماسي
-
جنوب أفريقيا: نرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
-
سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة صاروخية جديدة
-
هنغاريا تنشر نظام دفاع جوي على الحدود مع أوكرانيا بعد قرار بايدن
-
مذكرة اعتقال بحق نتنياهو و غالانت
-
دونيتسك: إصابة 12 شخصا بقصف أوكراني لمدينة غورلوفكا