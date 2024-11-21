25 شهيدا في غارات إسرائيلية على بعلبك الهرمل في البقاع اللبناني

الوكيل الإخباري- استشهد 25 شخصا على الأقل في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الخميس على منطقة بعلبك- الهرمل في البقاع اللبناني .

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