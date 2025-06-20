30 صاروخًا إيرانيًا تدك الكيان وانفجارات تهزّ مناطق واسعة .. وآلاف البلاغات عن أضرار بالمباني

04:03 م

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الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن إيران أطلقت رشقة صاروخية مكوّنة من 30 صاروخًا استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل، في واحدة من أوسع الهجمات الصاروخية المباشرة منذ بدء المواجهة بين الطرفين. اضافة اعلان





وقالت القناة إن انفجارات قوية ومتتالية سُمعت في مناطق مختلفة، وسط تفعيل مكثف لصافرات الإنذار، التي امتدت لتشمل عددًا من المستوطنات في الضفة الغربية.



وفي السياق ذاته، كشفت القناة أن سلطة الضرائب الإسرائيلية تلقت أكثر من 25 ألف بلاغ من مواطنين إسرائيليين عن أضرار لحقت بالمباني والممتلكات منذ اندلاع الحرب مع إيران، ما يعكس حجم الخسائر الذي خلّفته الهجمات حتى الآن.



ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد ميداني متواصل، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة إقليمية أوسع قد تشمل أطرافًا جديدة في المنطقة.



وكالات