 
الثلاثاء 2024-11-05 05:50 م
 

50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
الثلاثاء، 05-11-2024 05:39 م

الوكيل الإخباري-   طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

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وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أشارت الدول إلى أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية.

 
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