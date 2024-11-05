50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

الوكيل الإخباري- طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

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