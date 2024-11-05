50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أشارت الدول إلى أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية.
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