سيدة تعاني من سرطان الثدي ومناشدة عاجلة لإنقاذها

الوكيل الاخباري- قصة ألم وحسرة للسيدة ميسون عبدالله العاصي، خمسينية، تعاني من مرض سرطان الثدي، حيث أن حالتها الصحية رهينة للعلاج





وقالت لـ "الوكيل الاخباري" أنها غير متزوجة ولا معيل لها، مشيرة إلى أن ضيق الحال يحول دون علاجها ، ما يزيد من وطأة ألمها ومعاناتها .



وتناشد السيدة اهل الخير بمساعدتها في إعادة بصيص الأمل لها ، حيث تواصل الليل بالنهار نتيجة لشدة الألم الذي بدد عنها السعادة .

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وبدا على صوتها مدى الألم والحاجة الماسة للعلاج ، والتي تصل تكلفته إلى ألف دينار ، وقالت " أتمنى من أهل الخير مساعدتي".

ويضع موقع " الوكيل الإخباري" المناشدة أمام أهل الخير.

للتواصل: 0795929133









