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الإثنين، 13-09-2021 12:14 م

شارع ترابي يلحق الضرر بالمركبات في عمان- صورة

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الوكيل الاخباري- ناشد المواطن سعيد الدوخ، اليوم الاثنين الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة شارع ترابي في منطقة البنيات بالعاصمة عمان.

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وقال الدوخ لـ "الوكيل الاخباري" إن الجهات المعنية قامت باغلاق تحويلة في شارع الحرية، ما يستدعي المركبات المارة بسلك شارع ترابي.

 

وأضاف أن الشارع الترابي يلحق ضررا كبيرا بالمركبات.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المسؤولة.

 


 

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