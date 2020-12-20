مناشدة أمام التربية : أبناء معلمين لحقهم الظلم بسبب معدلات القبول

الوكيل الإخباري- ناشد أولياء أمور طلبة، اليوم الأحد، وزارة التربية والتعليم، بإصدار دفعة رابعة لشمول أبنائهم بمكرمة أبناء المعلمين.

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وقالت طالبة لـ "الوكيل الإخباري" إن الحد الادنى لقبول الطلبة بمكرمة أبناء المعلمين في العاصمة عمان لهذا العام، الحاصلين على معدل (90).

واضافت أنها حصلت على معدل 89.8، ولم تتمكن من الدراسة على حساب أبناء المعلمين، في حين أن في المحافظات الأخرى كان معدل القبول أدنى بكثير.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم قد ألحقت الظلم بها وبزملائها، حيث انها لا تستطيع الدراسة على حسابها الشخصي.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.



