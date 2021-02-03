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الأربعاء، 03-02-2021 10:03 ص

مناشدة للتبرع بالدم في مستشفى الجامعة الأردنية

نت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - ناشد المواطن أحمد جميل خلف ، للتبرع بالدم لزوجته سهام وجيه العميري ، حيث تتواجد حاليا في مستشفى الجامعة الأردنية ، نتيجة لمعاناتها مع مرض "سرطان الدم" .

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ولفت خلف لـ"الوكيل الإخباري" ، أن زوجته بحاجة ماسّة للتبرع بالدم دون النظر إلى نوع الزمرة ، متمنيّا من أهل الخير الإسراع في التبرع.

 

للتواصل : 

0798513963

 

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