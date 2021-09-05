منهل مفتوح خطر على المواطنين في الزرقاء

الوكيل الاخباري- ناشد المواطن خالد اليماني، اليوم الأحد، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة المناهل والعبارات المفتوحة في منطقة رصيفة، بمحافظة الزرقاء.

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وقال اليماني لـ "الوكيل الاخباري" إن المناهل والعبارات مفتوحة منذ شهر، ما يشكل خطرا على المارة والمركبات.

وأضاف أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المعنية، لكن دون جدوى، موضحا أنه يقع في شارع عام يشهد حركة مرورية كثيفة.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المسؤولة.