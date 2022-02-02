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نشوب حريق بسبب اسطوانة غاز مخالفة في إربد

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الأربعاء، 02-02-2022 12:28 م

نشوب حريق بسبب اسطوانة غاز مخالفة في إربد

اسطوانات غاز في أحد مراكز التعبئة -(أرشيفية)


الوكيل الاخباري- ناشد مواطن، اليوم الاربعاء الجهات المعنية بضرورة فرض الرقابة على أسطوانات الغاز في محافظة إربد.

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وقال المواطن لـ "الوكيل الاخباري" إنه اشترى اسطوانة غاز مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الأردنية من وكالة غاز معتمدة.

 

واضاف أنه عندما قام باشعال المدفأة خرج من الاسطوانة سائل ادى الى نشوب حريق.

 

وطالب الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وتجنباً لأي حوادث كانت من الممكن أن تحدث نتيجة مخالفتها.

 

وأشار الى أن كارثة كادت أن تحدث في منزله لولا العناية الالهية.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة امام الجهات المسؤولة.

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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