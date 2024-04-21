الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 21-04-2024 12:07 م

الدكتورة ليما عبد الحميد الحديدي في ذمة الله

وفيات


الوكيل الاخباري- (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)اضافة اعلان


انتقلت الى رحمة الله تعالى الدكتورة ليما عبد الحميد الحديدي زوجة المرحوم الدكتور عدنان عبدالمجيد ووالدة كل من عدي و تامر عبد المجيد

هذا وسيتم تشييع جثمانها الطاهر من بعد صلاة عصر اليوم من مسجد التلاوي في منطقة الجبيهة الى مثواها الاخير في مقبرة شمال عمان. كما و تقبل التعازي بديوان ال المصري للرجال فقط من الساعة ٤-٩ مساء ولمدة يومين ابتداء من يوم غد. 

اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك و الهمنا الصبر و السلوان

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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