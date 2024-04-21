الدكتورة ليما عبد الحميد الحديدي في ذمة الله

الوكيل الاخباري-

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(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)انتقلت الى رحمة الله تعالى الدكتورة ليما عبد الحميد الحديدي زوجة المرحوم الدكتور عدنان عبدالمجيد ووالدة كل من عدي و تامر عبد المجيدهذا وسيتم تشييع جثمانها الطاهر من بعد صلاة عصر اليوم من مسجد التلاوي في منطقة الجبيهة الى مثواها الاخير في مقبرة شمال عمان. كما و تقبل التعازي بديوان ال المصري للرجال فقط من الساعة ٤-٩ مساء ولمدة يومين ابتداء من يوم غد.اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك و الهمنا الصبر و السلوانانا لله و انا اليه راجعون