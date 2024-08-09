جنى عبدالوالي القرشي .. مبارك التفوق بالتوجيهي

الوكيل الإخباري- يتقدم الحاج عبدالوهاب القرشي وعائلته بأسمى آيات التهنئة لـ جنى عبدالوالي القرشي بمناسبة نجاحها وتفوقها في الثانوية العامة بمعدل 92 بالفرع العلمي .
ألف مبارك النجاح
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