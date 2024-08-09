جنى عبدالوالي القرشي .. مبارك التفوق بالتوجيهي

{ ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }



الوكيل الإخباري- يتقدم الحاج عبدالوهاب القرشي وعائلته بأسمى آيات التهنئة لـ جنى عبدالوالي القرشي بمناسبة نجاحها وتفوقها في الثانوية العامة بمعدل 92 بالفرع العلمي .



ألف مبارك النجاح

