 
الخميس 2024-08-08 05:15 م
 
 

زيدون الحديد مديرا عاما لصحيفة الجوردن نيوز اليومية الإنجليزية

زيدون الحديد
زيدون الحديد




 

الخميس، 08-08-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري-   قرر ناشر صحيفة الغد والجوردن نيوز الإنجليزية محمد عليان تعيين الزميل زيدون الحديد مديرا عاما لصحيفة الجوردن نيوز اليومية الناطقة باللغة الانجليزية اعتبارا من اليوم .


الزميل الحديد شغل عدة مناصب من بينها مدير عام ورئيس تحرير عدد من المجلات والصحف والمواقع الكترونية، كما وان الزميل الحديد عضو نقابة الصحفيين ولديه العديد من المقالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من الصحف العربية والاجنبية .
 
ومن المقرر تسلم الزميل زيدون الحديد مدير عام للصحيفة، بعد الإجراءات المقررة لاستلام مهامه الجديدة.


www.jordannews.jo

gnews

أحدث الأخبار

زيد عطاطره

مناسبات زيد مجدي عطاطره.. مبارك النجاح

محمد محمود الوكيل

مناسبات محمد محمود الوكيل.. مبارك النجاح

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة

مستطنون

فلسطين مستوطنون يحرقون أراضي الفلسطينيين بقرية بيتين في رام الله

طيران سلاح الجو الملكي

أخبار محلية اعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي الأردني

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان نتائج التوجيهي - للحصول على النتائج "اضغط هنا"

خان يونس

فلسطين شهداء ومصابون بقصف استهدف منزلا شمال خان يونس

تعبيريى

فن ومشاهير عمل درامي جديد يجمع الثنائي كاريس بشار ومهيار خضور





 


 



الأكثر مشاهدة