ارتفاع القادمين عبر المطار من متلقي اللقاح إلى 65 %

الوكيل الاخباري - ارتفعت نسبة القادمين إلى المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي الشهر الماضي ممن تلقوا لقاح كورونا بجرعتيه إلى 65 بالمئة.



وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن نسبة مستكملي جرعات اللقاح من القادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي في تشرين الأول، وصلت إلى 65 بالمئة مقارنة مع 55 بالمئة في شهر أيلول و 45 بالمئة في آب.



وتوقع مستو ارتفاع نسبة مستكملي جرعات اللقاح خلال شهر تشرين الثاني الحالي، مؤكدا أن ارتفاع النسبة يسهم في منع انتشار فيروس كورونا، ويمنح المسافرين أجواء آمنة.

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