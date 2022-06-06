آبل تتطلع إلى نظارتها الأولى كمنتجها الرائد التالي

الوكيل الإخباري - بعد ما يقرب من 15 عامًا من قيادة آيفون لثورة الهواتف الذكية، تجمع شركة آبل القطع لما تأمل أن يصبح جهازها التالي القادرة على إحداث نقلة نوعية، وهي نظارة تمزج العالم الرقمي مع العالم الحقيقي.

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وتتعاون آبل مع مديري هوليوود لإنشاء محتوى لنظارة الواقع المعزز والواقع الافتراضي القادمة.



وبحسب التقرير، فإن جون فافريو هو مجرد واحد من المخرجين المعنيين، وهو مكلف بتقديم تجربة واقع مختلط استنادًا إلى Prehistoric Planet، سلسلة Apple TV Plus المليئة بالديناصورات التي أنتجها.



ولكن قد لا نكون قادرين على الانغماس في مناظر طبيعية تشبه الحديقة الجوراسية في أي وقت قريبًا. وتماشياً مع تقرير سابق من وكالة بلومبرج، تقول نيويورك تايمز إن نظارة آبل قد لا يتم إطلاقها حتى عام 2023 بسبب مشاكل في عمر البطارية والأداء.



وذكرت الصحيفة أن بعض الموظفين تركوا الشركة بسبب المخاوف بشأن تطوير منتج قد يغير طريقة تفاعل الناس مع بعضهم بعضًا. وقد زادت هذه الحساسيات داخل الشركة وسط تزايد القلق العام بشأن وقت الأطفال أمام الشاشات.



وقد لا يظهر جهاز الواقع المختلط في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين العالميين، حيث تركز آبل على الجانب البرمجي.



وتخطط آبل للكشف خلال المؤتمر عن أدوات برمجية تسمح للتطبيقات بإضافة وظائف جديدة للكاميرا والصوت. ويضع هذا الأساس لواجهة تعمل دون استخدام اليدين بحيث يتمكن العملاء من التنقل باستخدام نظارة الرأس.

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