الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 03:09 م

آبل تتيح امتيازات جديدة للمطورين عبر متجرها

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الوكيل الإخباري - تعتزم آبل إعطاء مزيد من الحرية للمطورين في تحديد الأسعار على متجرها "آب ستور"، في إطار مساعيها لامتصاص النقمة إثر اتهامها من شركات وسلطات باستغلال موقعها المهيمن في سوق التطبيقات المحمولة.

وسيتمكن مطورو التطبيقات من طرح منتجاتهم بأسعار تبدأ من 0.29 دولار (بد 0.49 دولار للاشتراكات و0.99 دولار لشراء تطبيق)، وصولاً إلى 10 آلاف دولار في بعض الحالات بدل 999.99 دولاراً.

وأكدت "آبل" في بيان أنها أضافت 700 مستوى جديد من الأسعار.

وستكون لدى المطورين أيضاً خيارات إضافية لتحديد أسعارهم في بلدان عدة وبعملات مختلفة.

على سبيل المثال، ستتمكن الأستوديوهات اليابانية التي تحقق معظم إيراداتها في اليابان من تحديد سعر لواجهتها اليابانية، وترك الأسعار تتقلب في الخارج، وفق آبل.

وتضفي الشركة المصنعة لهواتف آيفون بذلك مزيداً من المرونة لنظامها الذي يواجه انتقادات قوية من مطورين كثيرين، خصوصا سبوتيفاي وإبيك غايمز "فورتنايت"، ومن إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر.

وتسعى سلطات بلدان عدة منذ سنوات لمكافحة احتكار آبل وغوغل في هذه السوق التي تحددان قواعدها رغم أنهما مشاركتان فيها.

وفي هذا الإطار، هناك قانون قيد الدرس في الولايات المتحدة، فيما يدخل قانون الأسواق الرقمية في أوروبا حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023.

ومن شأن هذا القانون إرغام آبل على إضافة على نظامها التشغيلي على الأجهزة المحمولة "آي أو إس"، وسائل دفع ومتاجر تطبيقات بديلة.

وفي يونيو (حزيران) 2021، أكد رئيس آبل تيم كوك أن الأمر قد يؤدي إلى "القضاء على أمن هواتف أي فون ومبادرات كثيرة لحماية الخصوصية طورناها عبر آب ستور".

وفازت آبل بمعارك كثيرة في هذه المواجهة، بينها دعوى ضد "إبيك غايمز"، لكنها اضطرت أيضا لتقديم تنازلات.

وفي العام الماضي، أنهت آبل ملاحقات قضائية بوعدها بدفع مئة مليون دولار لعدد من صغار المطورين الأمريكيين.

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