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آبل تحذر مستخدمي آيفون من عمليات احتيال عبر FaceTime

صث
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت شركة آبل مستخدمي أجهزة آيفون من عمليات احتيال تستغل مكالمات الفيديو عبر تطبيق FaceTime لسرقة الأموال والبيانات الشخصية.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن المحتالين ينتحلون صفة موظفي بنوك أو دعم فني أو جهات رسمية، ويستخدمون مكالمات الفيديو لمنح عملياتهم مصداقية، ثم يطلبون من الضحايا مشاركة الشاشة أو إدخال رموز الأمان أو بيانات حساسة.

وأكدت آبل أن موظفيها لا يطلبون كلمات المرور أو رموز التحقق عبر مكالمات غير متوقعة، داعية المستخدمين إلى إنهاء أي اتصال مشبوه والإبلاغ عنه.
 
 


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