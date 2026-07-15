آبل تحذر مستخدمي آيفون من عمليات احتيال عبر FaceTime

وأوضحت الشركة أن المحتالين ينتحلون صفة موظفي بنوك أو دعم فني أو جهات رسمية، ويستخدمون مكالمات الفيديو لمنح عملياتهم مصداقية، ثم يطلبون من الضحايا مشاركة الشاشة أو إدخال رموز الأمان أو بيانات حساسة.
وأكدت آبل أن موظفيها لا يطلبون كلمات المرور أو رموز التحقق عبر مكالمات غير متوقعة، داعية المستخدمين إلى إنهاء أي اتصال مشبوه والإبلاغ عنه.
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