آبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على آيفون وآيباد

الوكيل الإخباري - تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل للسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة، إلى جانب متجرها آب ستور على آيفون وآيباد التي تنتجها، كجزء من عملية تغيير شاملة للاستجابة الاشتراطات الصارمة من جانب الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 2024.



ووفقاً لتقرير نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة، فإن التغييرات ستتضمن إتاحة قيام العملاء أخيراً بتثبيت برامج على أجهزة آيفون وآيباد دون استخدام متجر تطبيقات الشركة آب ستور.



إلا أن آبل لم تقرر ما إذا كانت ستمتثل لأحكام أخرى يتضمنها القانون، من بينها السماح لأنظمة دفع بديلة لأنظمة الدفع الخاصة بها.



وقد يذهب السماح بتجاوز أداة الدفع الخاصة بالشركة بمليارات الدولارات من الإيرادات التي تجمعها من فرض عمولة 30% على المشتريات من متجرها آب ستور.



وجاء في التقرير أن موظفي قطاع هندسة البرمجيات والخدمات في آبل يبذلون جهوداً كبيرة لإعداد الأنظمة الرئيسية لمنصات آبل لذلك التغيير.

اضافة اعلان

24