الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

صندوق التنمية والتشغيل يؤجل أقساط البرامج التمويلية للشهر الحالي

توضيح من شركات التمويل الأصغر حول تأجيل قروض الشهر الحالي

الجامعة الأردنية تؤجل أقساط قروض العاملين لديها

الجمارك تدعو هؤلاء لتسديد مبالغ مستحقة - أسماء

جمعية البنوك: قرار تأجيل الأقساط يشمل قروض السكن والمركبات

صدور إرادات ملكية سامية (تفاصيل)

إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - أسماء

بدء توزيع الدعم النقدي للنقل العام في عمان الأسبوع المقبل

مسؤول عراقي: الربط الكهربائي مع الأردن نهاية العام المقبل

تأجيل أقساط شهر كانون الأول الحالي المستحقة للإقراض الزراعي

الخميس، 15-12-2022 02:32 م

آبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على آيفون وآيباد

461300


الوكيل الإخباري - تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل للسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة، إلى جانب متجرها آب ستور على آيفون وآيباد التي تنتجها، كجزء من عملية تغيير شاملة للاستجابة الاشتراطات الصارمة من جانب الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 2024.

ووفقاً لتقرير نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة، فإن التغييرات ستتضمن إتاحة قيام العملاء أخيراً بتثبيت برامج على أجهزة آيفون وآيباد دون استخدام متجر تطبيقات الشركة آب ستور.

إلا أن آبل لم تقرر ما إذا كانت ستمتثل لأحكام أخرى يتضمنها القانون، من بينها السماح لأنظمة دفع بديلة لأنظمة الدفع الخاصة بها.

وقد يذهب السماح بتجاوز أداة الدفع الخاصة بالشركة بمليارات الدولارات من الإيرادات التي تجمعها من فرض عمولة 30% على المشتريات من متجرها آب ستور.

وجاء في التقرير أن موظفي قطاع هندسة البرمجيات والخدمات في آبل يبذلون جهوداً كبيرة لإعداد الأنظمة الرئيسية لمنصات آبل لذلك التغيير.

اضافة اعلان

 

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20221214153049535PB

أهم ميزات نظام التشغيل iOS 16.2 الجديد

1667522

تويتر يرفع عدد حروف تغريدته لـ4000

أفضل-برامج-تسجيل-المكالمات-للايفون-في-2020-1

كيفية تسجيل المكالمات على آيفون بسرعة

After-which-1200x675

كيفية دمج جهات الاتصال المكررة على ايفون

i509148

صور كرتونية ثلاثية الأبعاد.. واتساب يضيف خاصية جديدة

best-external-storage-options-for-iphone-work-with-ios-13s-files-app.1280x600-1130x530

كيفية استخدام التخزين الخارجي مع آيفون وآيباد

أخبار متعلقة
best-external-storage-options-for-iphone-work-with-ios-13s-files-app.1280x600-1130x530

كيفية استخدام التخزين الخارجي مع آيفون وآيباد

2022112414320451PR

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على آيفون؟